Bortolo Mutti, allenatore del Palermo in 2 parentesi: 2001-2002 e 2011-2012, ha rilasciato qualche dichiarazione a La Repubblica:
Ex rosa, Mutti: “A breve vedremo un Palermo più solido. Non sarà una passeggiata perchè la B è tosta, ma….”
Si vede già la mano di Inzaghi?
«Sì, si può già intravedere. Inzaghi ha trasmesso la mentalità giusta che, unita all’ambiente, sarà un binomio determinante. La partenza è stata di personalità. Al di là del pari col Frosinone, le partite hanno mostrato una squadra determinata, consapevole dei propri mezzi».
Quale futuro prevede per il Palermo?
«Credo che a breve vedremo un Palermo ancora più autoritario e solido. Non sarà una passeggiata, perché la Serie B è tosta e piena di incognite, ma sono convinto che questo possa essere l’anno buono».
