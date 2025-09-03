Ex rosa, Mutti: “A breve vedremo un Palermo più solido. Non sarà una passeggiata perchè la B è tosta, ma….”

Bortolo Mutti, allenatore del Palermo in 2 parentesi: 2001-2002 e 2011-2012, ha rilasciato qualche dichiarazione a La Repubblica:

«Sì, si può già intravedere. Inzaghi ha trasmesso la mentalità giusta che, unita all’ambiente, sarà un binomio determinante. La partenza è stata di personalità. Al di là del pari col Frosinone, le partite hanno mostrato una squadra determinata, consapevole dei propri mezzi».

«Credo che a breve vedremo un Palermo ancora più autoritario e solido. Non sarà una passeggiata, perché la Serie B è tosta e piena di incognite, ma sono convinto che questo possa essere l’anno buono».