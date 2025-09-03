Mediagol
Serie B, il Pescara mette nel mirino un difensore e un portiere svincolati

Gli abruzzesi puntano ad ingaggiare due calciatori rimasti senza contratto
Il Pescara, secondo quanto riportato da TMW, starebbe stringendo per l'arrivo di Luca Caldirola, esperto difensore rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Monza. Inoltre, il club abruzzese avrebbe messo nel mirino Luca Sepe, che non ha rinnovato il contratto con la Salernitana.

 

 

 

