Il Palermo, questa sera, darà ufficialmente il via alla sua stagione sportiva affrontando la Cremonese in Coppa Italia alle ore 21:15. Si preannuncia un match interessante e combattuto, nonostante la differenza di categoria tra le due squadre. Filippo Inzaghi cercherà di esordire nel migliore dei modi, ma dovrà rinunciare a un elemento fondamentale del centrocampo, Claudio Gomes, fermato da un affaticamento muscolare. Assenti anche Giangiacomo Magnani, Aljosa Vasic, Federico Di Francesco e Gomis.
Cremonese-Palermo, dove vedere in TV la partita di Coppa Italia
In programma alle ore 21:15 l'esordio stagionale dei rosanero: ecco dove sarà visibile la sfida contro la Cremonese
La sfida sarà trasmessa su Italia 1 a partire dalle ore 20:30, con un ampio prepartita condotto da Monica Bertini, che proporrà interviste ai dirigenti rosanero e a quelli grigiorossi. Un’altra prestigiosa vetrina per il club siciliano, dopo l’amichevole contro il Manchester City, seguita in oltre 60 Paesi.
