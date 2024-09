Napoli-Palermo, l’ex DS Foschi: “Conte non molla niente. Pastore al Napoli…”

IL NAPOLI E IL PALERMO IN COPPA ITALIA - L'ex Ds del Palermo ha anche parlato degli uomini di Conte, e come dovrebbero affrontare la Coppa Italia: "Conte non molla niente, nemmeno la Coppa Italia. La partenza del Napoli è stata particolare ed ha bisogno di far sempre meglio per arrivare ai livelli a cui ambisce. Mollare stasera non esiste, il Napoli ha bisogno di riproporsi forte anche in Coppa Italia e ci sono le condizioni affinchè giochi una grande partita. Il Palermo è una buona squadra ed ha i suoi motivi per far bene, ma credo sarà dura per i rosanero".