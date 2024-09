L’ex vice allenatore Rossitto: “Napoli-Palermo, gara insidiosa. Coppa Italia deve essere obiettivo”

Fabio Rossitto, ex vice-allenatore del Palermo ed ex centrocampista del Napoli, parla dell'importanza della Coppa Italia per il Napoli, invitando a non sottovalutare il Palermo e sottolineando il potenziale del gruppo allenato da Antonio Conte.

Mediagol ⚽️ 24 settembre 2024 (modifica il 24 settembre 2024 | 16:40)

Fabio Rossitto, ex centrocampista del Napoli e vice-allenatore del Palermo, è intervenuto durante il programma 1 Football Club, trasmesso su 1 Station Radio, per parlare dell'importanza della prossima sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. Rossitto ha sottolineato come questa competizione debba essere considerata un obiettivo importante per i partenopei, pur riconoscendo la difficoltà di affrontare i siciliani.

"La prossima partita sarà contro il Palermo in Coppa Italia può essere considerata un obiettivo? Deve esserlo", ha dichiarato Rossitto. "All’inizio molti tendono a sottovalutare questa competizione, ma alla fine tutti ci tengono. Bisogna metterci anima e cuore, perché il Napoli ha il potenziale per arrivare fino in fondo, sia in Coppa che in campionato".

Rossitto ha inoltre elogiato il lavoro di Antonio Conte: "Non si tratta di scegliere una priorità: vedendo come sta crescendo la squadra, può puntare a tutto. Anche se ha iniziato con qualche difficoltà, il lavoro di Antonio crea empatia e mentalità, rendendo il gruppo coeso come pochi sanno fare".

Riguardo al Palermo, Rossitto ha messo in guardia il Napoli: "Bisogna però fare attenzione al Palermo: è una squadra che non molla mai. Sono giorni particolari per loro, nel ricordo di chi non c'è più, e queste sfide sono sempre insidiose perché rischi di prenderle sotto gamba, soprattutto con un avversario guidato da un allenatore preparato come Dionisi".