Calcio, dove vedere la Coppa Italia e le migliori sfide estere

COPPA ITALIA

Lazio-Napoli delle 21:00: Una finale anticipata in questo ottavo di Coppa Italia, due tra le squadre più interessanti si sfidano in un match che si preannuncia molto intrigrante: la squadra di Baroni ha espresso un gran gioco, uno dei migliori in Italia, dopo una rivoluzione in estate. Conte ha cambiato totalmente la mentalità di una squadra che aveva deluso moltissimo lo scorso anno, facendo diventare i partenopei una delle favorite allo scudetto. Il match sarà visibile su Italia 1.