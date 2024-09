Lucchesi: “Napoli, attento al Palermo. Serve massima concentrazione per evitare sorprese”

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Palermo, avverte il Napoli in vista del match di Coppa Italia contro i rosanero, sottolineando l’importanza di non sottovalutare l’avversario e di mantenere alta l'attenzione per evitare brutte...

Mediagol ⚽️ 24 settembre - 16:36

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Palermo nel 2019, è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per commentare l'imminente sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, che si giocherà giovedì sera. Lucchesi ha parlato delle difficoltà che questa partita potrebbe riservare ai partenopei, invitando la squadra di Antonio Conte a non sottovalutare l'avversario.

"La sfida contro il Palermo sarà insidiosa? Assolutamente sì, non è un avversario semplice", ha dichiarato Lucchesi. "Il Napoli deve mantenere costanza nei risultati, e questa partita può rafforzare la consapevolezza della squadra, continuando a consolidare l’amalgama che Conte sta creando".

Lucchesi ha poi sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese spiacevoli: "Bisognerà affrontarla con la massima attenzione per evitare brutte sorprese". Il Palermo, sebbene sfavorito sulla carta, potrebbe rivelarsi un avversario pericoloso se non affrontato con il giusto approccio".