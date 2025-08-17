Cremonese, Nicola: “Non abbiamo superato il turno solo per un rigore, è stata una partita giocata alla pari”

L'allenatore dei grigiorossi ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match di Coppa Italia

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Italia 1, al termine del match:

"È la terza partita che non subiamo gol: abbiamo una certa organizzazione difensiva, ma si deve sempre far meglio e continuare a migliorare. Dobbiamo anche considerare la squadra che abbiamo affrontato, mentre noi non abbiamo ancora completato la nostra costruzione. Non abbiamo superato il turno solo per un rigore sbagliato: è stata una partita giocata alla pari, basta vedere le statistiche.

Il Palermo è a posto per il suo obiettivo, noi invece no: dobbiamo accelerare, perché la prossima settimana incontreremo una squadra ancora più qualitativa del Palermo. Sarà un campionato tosto e duro, ma abbiamo delle idee e dobbiamo metterle in pratica.

Per analizzare la Cremonese bisognerà aspettare la fine del mercato. La squadra ha subito 2-3 ripartenze tra il 45’ e il 55’, ma c’è stato un buon legame tra i reparti e stiamo trovando i giusti equilibri. Dobbiamo continuare a lavorare e a completarci.

Il Palermo, credo, sia una squadra con giocatori da Serie A, con diversi elementi che hanno fatto più anni di Serie B ad alto livello, oltre ad alcuni giovani interessanti. Possono considerarsi a posto per il loro obiettivo".