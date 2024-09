Palermo, verso il Napoli: seduta mattutina al “Renzo Barbera” per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Alessio Dionisi in vista della sfida di Coppa Italia, in programma giovedì sera al “Maradona”.

È proseguita questa mattina al “Renzo Barbera” la preparazione del Palermo in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in programma giovedì sera allo Stadio “Diego Armando Maradona”. I rosanero guidati da Alessio Dionisi, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato esercitazioni specifiche per reparti e un lavoro sulla fase difensiva in inferiorità numerica. A concludere la seduta - informa il club di viale del Fante - una partita 11 vs 11.