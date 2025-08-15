Coppa Italia, i risultati delle sfide serali

Nella serata odierna si sono disputate le ultime due sfide della giornata di Coppa: Genoa-Vicenza e Lecce-Juve Stabia. La prima è terminata con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, che, dunque, confermano la superiorità mostrata dalle due categorie di differenza. Mentre, il Lecce ha conquistato la qualificazione vincendo 2-0, dopo una partita sofferta.