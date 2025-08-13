Sarà Andrea Zanotti di Rimini l'arbitro di Cremonese-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto uomo sarà Matteo Marcenaro di Genova. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Gianluca Aureliano di Bologna) e A.V.A.R. (Emanuele Prenna di Molfetta) che dirigeranno la gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma sabato 16 agosto alle ore 21:15 allo "Zini".
Le Designazioni Arbitrali
Coppa Italia, designazioni trentaduesimi: ecco chi arbitrerà Cremonese-Palermo
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI—
EMPOLI – REGGIANA Venerdì 15/08 h.18.00
CALZAVARA
CAVALLINA - EMMANUELE
IV: LA PENNA
VAR: MARINI
AVAR: MARCHETTI
SASSUOLO – CATANZARO Venerdì 15/08 h.18.30
TURRINI
CATALLO – MONACO
IV: SACCHI
VAR: PATERNA
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVE STABIA Sabato 15/08 h.20.45
MUCERA
LAUDATO – CORTESE
IV: DI BELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
GENOA – LR VICENZA Sabato 15/08 h.21.15
FERRIERI CAPUTI
TRINCHIERI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MANGANIELLO
VENEZIA – MANTOVA Sabato 16/08 h.18.00
ALLEGRETTA
MINIUTTI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SANTORO
COMO – SUDTIROL Sabato 16/08 h.18.30
GALIPO’
DI GIACINTO - RINALDI
IV: MANGANIELLO
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
CAGLIARI – ENTELLA Sabato 16/08 h.20.45
PERRI
LUCIANI – PRESSATO
IV: DIONISI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
CREMONESE – PALERMO Sabato 16/08 h. 21.15
ZANOTTI
BELSANTI – BIFFI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
MONZA – FROSINONE h. 18.00
PERENZONI
RICCI – GRASSO
IV: PAIRETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: AURELIANO
PARMA – PESCARA h. 18.30
CREZZINI
PALERMO – PISTARELLI
IV: ABISSO
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
CESENA – PISA h. 20.45
DI MARCO
GIUGGIOLI – COLAIANNI
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA Lunedì 18/08 h. 18.00
MASSIMI
GALIMBERTI – REGATTIERI
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 18/08 h. 18.30
ZUFFERLI
BARONE - LAGHEZZA
IV: PICCININI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELLA
UDINESE – CARRARESE Lunedì 18/08 h. 20.45
BONACINA (foto)
CEOLIN - SCARPA
IV: RAPUANO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
TORINO – MODENA Lunedì 18/08 h. 21.15
TREMOLADA
MOKHTAR - PASCARELLA
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: SOZZA
