Coppa Italia, designazioni trentaduesimi: ecco chi arbitrerà Cremonese-Palermo

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma sabato 16 agosto
Sarà Andrea Zanotti di Rimini l'arbitro di Cremonese-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto uomo sarà Matteo Marcenaro di Genova. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Gianluca Aureliano di Bologna) e A.V.A.R. (Emanuele Prenna di Molfetta) che dirigeranno la gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma sabato 16 agosto alle ore 21:15 allo "Zini".

EMPOLI – REGGIANA    Venerdì 15/08 h.18.00

CALZAVARA

CAVALLINA - EMMANUELE

IV:      LA PENNA

VAR:     MARINI

AVAR:       MARCHETTI

 

SASSUOLO – CATANZARO    Venerdì 15/08 h.18.30

TURRINI

CATALLO – MONACO

IV:      SACCHI

VAR:     PATERNA

AVAR:       PRONTERA

 

LECCE – JUVE STABIA    Sabato 15/08 h.20.45

MUCERA

LAUDATO – CORTESE

IV:       DI BELLO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:        MONALDI

 

GENOA – LR VICENZA    Sabato 15/08 h.21.15

FERRIERI CAPUTI

TRINCHIERI – EL FILALI

IV:     TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     MANGANIELLO

 

VENEZIA – MANTOVA    Sabato 16/08 h.18.00

ALLEGRETTA

MINIUTTI – BIANCHINI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     SANTORO

 

COMO – SUDTIROL    Sabato 16/08 h.18.30

GALIPO’

DI GIACINTO - RINALDI

IV:     MANGANIELLO

VAR:    SERRA

AVAR:    DI VUOLO

 

CAGLIARI – ENTELLA     Sabato 16/08 h.20.45

PERRI

LUCIANI – PRESSATO

IV:     DIONISI

VAR:     BARONI

AVAR:      MARINI

 

CREMONESE – PALERMO    Sabato 16/08 h. 21.15

ZANOTTI

BELSANTI – BIFFI

IV:       MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PRENNA

 

MONZA – FROSINONE    h. 18.00

PERENZONI

RICCI – GRASSO

IV:     PAIRETTO

VAR:      GUALTIERI

AVAR:       AURELIANO

 

PARMA – PESCARA    h. 18.30

CREZZINI

PALERMO – PISTARELLI

IV:     ABISSO

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

 

CESENA – PISA    h. 20.45

DI MARCO

GIUGGIOLI – COLAIANNI

IV:       CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     DI PAOLO

 

MILAN – BARI    h. 21.15

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV:     SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MARINELLI

 

AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA    Lunedì 18/08 h. 18.00

MASSIMI

GALIMBERTI – REGATTIERI

IV:     PEZZUTO

VAR:      NASCA

AVAR:       DEL GIOVANE

 

SPEZIA – SAMPDORIA   Lunedì 18/08 h. 18.30

ZUFFERLI

BARONE - LAGHEZZA

IV:     PICCININI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:    RUTELLA

 

UDINESE – CARRARESE    Lunedì 18/08 h. 20.45

BONACINA (foto)

CEOLIN - SCARPA

IV:     RAPUANO

VAR:     VOLPI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

TORINO – MODENA    Lunedì 18/08 h. 21.15

TREMOLADA

MOKHTAR - PASCARELLA

IV:     FOURNEAU

VAR:    GHERSINI

AVAR:    SOZZA

