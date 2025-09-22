Coppa Italia, le designazioni: ecco chi dirigerà Udinese-Palermo

Sarà Matteo Zanotti di Rimini l'arbitro di Udinese-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia di Modena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il quarto uomo sarà Luca Zufferli di Udine. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Claudio Barone di Roma 1) e A.V.A.R. (Alessandro Prontera di Bologna) che dirigeranno la gara valevole per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 23 settembre alle ore 18:30 alla “Dacia Arena”.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI – COPPA ITALIA FRECCIAROSSA—
Sedicesimi di Finale
CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17:00
FELICIANI
DI MONTE – ZANELLATI
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18:30
ZANOTTI
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: ZUFFERLI
VAR: BARONE
AVAR: PRONTERA
MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21:00
TREMOLADA
BAHRI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17:00
MUCERA
PALERMO – SANTAROSSA
IV: CHIFFI
VAR: GIUA
AVAR: SANTORO
H. VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18:30
CALZAVARA
YOSHIKAWA – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21:00
TURRINI
ROSSI C. – LUCIANI
IV: COLOMBO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18:30
DIONISI
CECCON – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21:00
PEZZUTO
TRINCHIERI – POLITI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
