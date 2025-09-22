Mediagol
mediagol palermo Coppa Italia, le designazioni: ecco chi dirigerà Udinese-Palermo

Le Designazioni

Coppa Italia, le designazioni: ecco chi dirigerà Udinese-Palermo

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma domani
Sarà Matteo Zanotti di Rimini l'arbitro di Udinese-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia di Modena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il quarto uomo sarà Luca Zufferli di Udine. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Claudio Barone di Roma 1) e A.V.A.R. (Alessandro Prontera di Bologna) che dirigeranno la gara valevole per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 23 settembre alle ore 18:30 alla “Dacia Arena”.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI – COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Sedicesimi di Finale

CAGLIARI – FROSINONE  Martedì 23/09 h. 17:00

FELICIANI

DI MONTE – ZANELLATI

IV: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: MERAVIGLIA

UDINESE – PALERMO  Martedì 23/09 h. 18:30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: ZUFFERLI

VAR: BARONE

AVAR: PRONTERA

MILAN – LECCE  Martedì 23/09 h. 21:00

TREMOLADA

BAHRI – BARONE

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

PARMA – SPEZIA  Mercoledì 24/09 h. 17:00

MUCERA

PALERMO – SANTAROSSA

IV: CHIFFI

VAR: GIUA

AVAR: SANTORO

H. VERONA – VENEZIA  Mercoledì 24/09 h. 18:30

CALZAVARA

YOSHIKAWA – ZEZZA

IV: BONACINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO  Mercoledì 24/09 h. 21:00

TURRINI

ROSSI C. – LUCIANI

IV: COLOMBO

VAR: SERRA

AVAR: PAGANESSI

GENOA – EMPOLI  Giovedì 25/09 h. 18:30

DIONISI

CECCON – BIFFI

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: GARIGLIO

TORINO – PISA  Giovedì 25/09 h. 21:00

PEZZUTO

TRINCHIERI – POLITI

IV: MANGANIELLO

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI

