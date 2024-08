PARMA-PALERMO: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Primo impegno ufficiale per la squadra di Alessio Dionisi. Dopo le tre vittorie di fila conquistate in amichevole senza subire reti contro Monza, Leicester e Oxford United, il Palermo tornerà in campo questo pomeriggio. Alle ore 18:30, la compagine rosanero affronterà fra le mura dello Stadio "Ennio Tardini" il Parma di Fabio Pecchia, che si appresta ad iniziare da neopromossa il campionato di Serie A.

Un match ad eliminazione diretta valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, che mette in palio l'approdo ai sedicesimi della competizione contro il Napoli, che nella giornata di ieri ha battuto solo ai rigori il Modena di mister Bisoli. I tifosi potranno seguire la gara gratis ed in chiaro su Mediaset: Parma-Palermo sarà trasmessa, infatti, su Italia 1. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity: per accedere basterà collegarsi al sito della piattaforma e inserire le proprie credenziali di accesso.