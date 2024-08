FOTO Parma-Palermo, ecco le maglie che indosseranno i rosanero al “Tardini”

È tutto pronto per la prima gara ufficiale della squadra di Alessio Dionisi. Alle 18:30, allo Stadio "Ennio Tardini" andrà in scena la sfida tra Parma e Palermo, valevole i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Per l’occasione, Matteo Brunori e compagni indosseranno il nuovo Home Kit che celebra, come da tradizione, il rosa. Di seguito, le immagini dello spogliatoio dei siciliani pubblicate dal club di Viale del Fante sui propri canali social: