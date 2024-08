Parma, Estevez: “L’obiettivo ora è il Palermo, poi penseremo alla Serie A”

"Dobbiamo continuare a lavorare, è stata una grande prestazione, ma sappiamo che sono amichevoli". Lo ha detto Nahuel Estevez al termine della partita contro l'Atalanta, valevole per la quinta amichevole della pre-season. "La Serie A? Abbiamo tanta voglia di essere qua, abbiamo lavorato tutto l’anno scorso per esserci. Ma ora pensiamo alla Coppa Italia, la prima partita ufficiale, che per noi è importante. E poi penseremo al resto", ha proseguito il centrocampista del Parma in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica 11 agosto allo Stadio "Tardini".