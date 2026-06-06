Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim dell'Italia, durante la intervista rilasciata a Sky Sport ha avuto un siparietto simpatico con Pantaleo Corvino nella quale sono stati rilevati alcuni simpatici retroscena: "Quando lui lavorava con il Casarano, io allenavo il Siena e ci siamo trovati al Torneo di Viareggio. Lui andava sempre alla profumeria della famiglia Mannini e diceva sempre 'se riesco a mettermi in piedi dove il calcio conta, non mi tolgo più' ed è successo. Poi sempre a Viareggio ci siamo visti e lo accompagni in autostrada perché aveva appuntamento con i dirigenti della Fiorentina, lo lasciai e andai via. Non ho mai lavorato con lui, quindi non ho mai fatto il lecchino come tanti per avere dei vantaggi. Invece il rapporto è stato bello e sincero. Tanto volte quando vado a funghi glieli porto alla figlia a Firenze che gli piacciono".

La risposta di Corvino:

"Hai detto una bugia. Io ho cercato di portarti una volta qui a Parma, ma tu mi dicesti di no"

La risposta immediata dell'ex Palermo: "Hai ragione, chiedo scusa. Vero, dopo Zeman".Infine, le parole di Baldini hanno concluso lo scambio simpatico: "Anche se si nasce non ricchi o fortunati, ma con dei sogni, anche se sei povero il destino ti fa arrivare. E il caso mio e di Pantaleo sono due esempi".