Il commissario tecnico ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, ha rilasciato una intervista a Sky Sport alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia:

Sulla partita

"Mi aspetto di vedere le stesse cose contro il Lussemburgo, anche se l'avversario sarà più duro. Voglio che i ragazzi siano tranquilli e dimostrare che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita, ma sfruttarla per tirare fuori tutte le qualità"

Sul percorso che l'ha portato dalla Serie C alla Nazionale

"Se nasci con dei sogni e li coltivi con passione, il destino ti aiuta. Sono partito dal basso e oggi sono qui".