Le parole del commissario tecnico ad interim della nazionale italiana.
Il commissario tecnico ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, ha rilasciato una intervista a Sky Sport alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia:
Sulla partita
"Mi aspetto di vedere le stesse cose contro il Lussemburgo, anche se l'avversario sarà più duro. Voglio che i ragazzi siano tranquilli e dimostrare che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita, ma sfruttarla per tirare fuori tutte le qualità"
Sul percorso che l'ha portato dalla Serie C alla Nazionale
"Se nasci con dei sogni e li coltivi con passione, il destino ti aiuta. Sono partito dal basso e oggi sono qui".
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