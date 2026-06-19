Giovanni Daffara è pronto a essere uno degli uomini mercato per quanto riguarda il circolo ristretto dei portieri. In Serie A vari club hanno già manifestato particolare interesse per il portiere classe 2004, in forza all'Avellino nella stagione che si sta per concludere. Il giocatore è già rientrato a Torino, ed è pronto a giocarsi le sue carte in Serie A. Il Parma sonda il terreno.

La questione portieri in casa Parma

Le gerarchie in casa ducale sono state abbastanza chiare durante tutto l'anno, finché Zion Suzuki non è stato costretto a operarsi, a causa di una frattura alla mano, nel mese di novembre. Fino al rientro a pieno regime del giapponese, il titolare è stato Edoardo Corvi, autore di ottime prestazioni. A marzo Suzuki è rientrato a pieno regime ed è tornato a essere il titolare indiscusso. Attualmente è impegnato con il Giappone al Mondiale, ma il giocatore ha estimatori in Premier League, e dovrebbe lasciare l'Emilia al termine della stagione.

Asta per Daffara

Daffara è già da tempo nella wishlist di Udinese e Lecce, e secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, anche il Parma ha messo il portiere nella propria lista degli obiettivi. I ducali stanno provando ad anticipare la concorrenza, in modo tale da assicurarsi uno dei portieri in rampa di lancio, proveniente dalla Serie B dopo l'ottima stagione ad Avellino.

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