La Serie A chiama Giovanni Daffara. Il portiere di proprietà della Juventus, si è messo in mostra in questa stagione grazie all'avventura in Serie B, con la maglia dell'Avellino, attirando l'attenzione di alcune squadre di Serie A. Il classe 2004 attualmente è in nazionale maggiore, convocato da Silvio Baldini, ma il suo futuro è ancora da scrivere.

Il contratto

Daffara è stato prelevato in prestito dall'Avellino lo scorso luglio. Nell'accordo tra gli irpini e i bianconeri è compreso un diritto di riscatto, che l'Avellino ha deciso di esercitare visto l'ottimo campionato disputato dal portiere classe 2004. Il prestito scadrà il 30 giugno, e la Juventus ha la possibilità di attivare il contro-riscatto entro la fine del mese. Il giocatore ha mercato in Serie A, quindi è molto probabile che il club bianconero eserciterà l'opzione per far tornare il giocatore alla Continassa.

Occhi dalla A

La Serie A ha già messo gli occhi sul portiere, che difficilmente rimarrà alla Juventus. Sul classe 2004 si sono già mosse Lecce e Udinese. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, i due club hanno iniziato a chiedere informazioni su Daffara. Il Lecce deve monitorare la situazione legata a Wladimiro Falcone, bandiera del club ma sempre attratto da una squadra con ambizioni maggiori. L'Udinese, invece, in questa stagione ha alternato molto i tre portieri in rosa, e l'acquisto di Daffara dovrebbe mettere un punto alle rotazioni. Al momento, però, si parla di semplici informazioni. Daffara ha attirato gli occhi su di sé, la Serie A ha cominciato a muoversi per portarlo in massima serie.

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