Palermo, in Coppa Italia c’è il Parma: data, orario e dove vederla in tv

Il primo impegno ufficiale del Palermo sarà allo Stadio "Ennio Tardini". Domenica 11 agosto, alle 18:30, la squadra di Alessio Dionisi affronterà il Parma nel match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. La gara contro gli uomini di Fabio Pecchia, che si apprestano ad affrontare il campionato di Serie A dopo la promozione diretta conquistata lo scorso maggio, sarà visibile in diretta tv su Italia 1. In caso di passaggio del turno, ai sedicesimi di finale i rosanero affronteranno la vincente di Napoli-Modena.