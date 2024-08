Palermo, Gds: “Brunori, dal mal di pancia ai sorrisi. Matteo già top al Tardini…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'estate calda di Matteo Brunori, al centro di un vero e proprio caso di calciomercato che ha catalizzato l'attenzione di tifosi, critica e addetti ai lavori durante tutto il ritiro estivo della compagine di Dionisi. Dal mal di pancia e l'eco delle sirene provenienti dalla Serie A, ad un Brunori sorridente, sereno e sul pezzo, ormai consapevole che il suo futuro sarà ancora in maglia rosanero salvo improbabili colpi di scena. L'intervista chiarificatrice concessa ai canali ufficiali del club rosanero ha di fatto chiuso la questione, con il bomber e centravanti italobrasiliano che adesso deve definitivamente archiviare il frangente tribolato, fatto di insofferenza ed incertezze, dimostrando di essere tornato nella migliore condizione mentale e tecnica per trascinare i compagni nella corsa alla conquista della Serie A. Prologo suggestivo e di livello per lasciare il segno può certamente essere l'incrocio in Coppa Italia con il Parma di Pecchia, proprio in quel Tardini in cui Brunori sfoderò una prestazione monstre nello scorso campionato. Due perle balistiche di altiissmo lignaggio e rara bellezza, che incantarono i presenti ma tuttavia non bastarono alla formazione di Corini per ottenere l'intera posta in palio, nonostante il doppio vantaggio mantenuto fin oltre il novantesimo. Salvo sorprese, sarà lui il terminale offensivo del tridente che Dionisi proporrà al cospetto della squadra ducale, con Di Francesco ed Insigne larghi, ed Henry pronto a subentrare in corso d'opera magari proprio a supporto del goleador rosanero. Il tecnico ex Sassuolo conta di recuperare Lucioni, Vasic partirà certamente dalla panchina. Out Segre e Di Bartolo. Parma che d9vrà rinunciare a Bernabé ed Hernani.