Serie B, Gazzetta dello Sport: “Diritti Tv, c’è fiducia. Sky, Dazn, novità Amazon…”

Edizione odierna de "la Gazzetta dello Sport che si sofferma su un tema di grande attualità, ovvero l'assegnazione e la vendita dei diritti televisivi da parte della Lega B per la trasmissione delle gare del torneo cadetto relative alla stagione calcistica 2024-2025. La rosea sottolinea come la Lega B aveva già preannunciato un imminente accordo con un partner di levatura internazionale e tutto porta ad Amazon, che potrebbe costituire la vera novità oltre ai consueti broadcaster Sky e Dazn. Nel precedente triennio la vendita dei diritti televisivi del campionato di Serie B aveva fruttato circa quarantatré milioni a stagione, ma adesso le condizioni andranno sensibilmente riviste. Il prezzo fissato per l'intero pacchetto per Sky e Dazn è di tredici milioni, indipendentemente che sia un solo broadcaster o entrambi ad aggiudicarselo. Sia il noto network satellitare che la piattaforma streaming sono assolutamente interessate ad acquisire i diritti di trasmissione dellle gare di campionato, per cui garantirebbero alla Lega B un introito annuo di ventisei milioni complessivi più sette milioni derivanti dalla cessione dei diritti all'estero. L'auspicio della Lega B è di compensare l'ammanco di una decina di milioni rispetto all'accordo del precedente triennio proprio con la cessione dei diritti anche ad un terzo interlocutore, Amazon Prime, che trasmetterebbe in streaming tutte la gare della Serie B 2024-2025 anche se non dalla prima giornata. Filtra cauto ottimismo e , nonostante non sia ancora giunta la fumata bianca, i rappresentanti dei club cadetti sono certamente usciti più sereni e fiduciosi dall'ultima assemblea di Lega.