Serie B, Novellino: “Sampdoria in pole per la A, Cremonese, Sassuolo e Palermo…”

Esperienza e carisma da vendere per Walter Alfredo Novellino, ex tecnico di Venezia, Sampdoria, Napoli, Torino e Palermo, tra le altre. L'allenatore nativo di Montemarano, classe 1953, ha concesso una lunga intervista alla redazione di TMW nel corso della quale si è soffermato anche sulla lotta al vertice nel prossimo campionato di Serie B.

“Di Francesco ha fatto un bel lavoro a Frosinone, sarei contento se il Venezia facesse bene in Serie A. Vorrei che Eusebio facesse ciò che ho fatto io in Laguna. La Serie B sarà un campionato avvincente ed equilibrato come da tradizione, mi piace il progetto Sampdoria. Accardi lo conosco bene: è un ottimo dirigente e molto legato ai colori blucerchiati. Sta facendo bene. Tra le favorite alla promozione in Serie A metto proprio la compagine guidata da Pirlo con la Cremonese, il Sassuolo e il Palermo”.