Calciomercato Palermo, Gds: “Verre all’improvviso! Centrocampo super, adesso Hasa…”

Intuizione improvvisa e sferzante quella del management del Palermo targato CFG. Nel cuore della sessione estiva di calciomercato ecco che emerge prepotentemente l'opzione Valerio Verre, esperto e talentuoso centrocampista ex Sampdoria, pronto a scrivere il terzo capitolo della sua storia professionale con il club rosanero che non pare avere soluzione di continuità. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ripercorre i brevi tratti di una trattativa lampo, resa più agevole dallo status di svincolato del jolly di centrocampo romano, che ha risolto da qualche tempo il suo contratto con la Sampdoria. Un'opportunità ghiotta per entrambe le parti in causa: il Palermo si assicura un profilo top per esperienza, duttilità e cifra tecnica in categoria, completando un roster di opzioni in mediana di altissimo lignaggio. Il calciatore riparte da una piazza di grande blasone e prestigio calcistico, che conosce, ama e apprezza. Voglioso di tornare in Serie A indossando la maglia rosanero, gustandosi una rivincita dopo la delusione di un paio di stagioni fa, quando dopo un semestre tra perle balistiche, picchi prestazionali, discontinuità e qualche sostituzione di troppo, Corini e la dirigenza dell'epoca non ritennero opportuno confermarlo per la stagione successiva. Verre ed il Palermo sono molto vicini, i contatti sono fitti e costanti al fine di limare soltanto dettagli relativi ad entità dell'ingaggio e durata del contratto. L'arrivo di Verre, secondo il noto quotidiano regionale, non escluderebbe a priori l'eventuale approdo di Luis Hasa, centrocampista dalle caratteristiche totalmente diverse oltre che profilo under. Con Damiani pronto ad accasarsi alla Ternana. Broh prossimo partente e Stulac ceduto alla Reggiana, il centrocampo del Palermo si rifà totalmente il look. Ranocchia, Gomes, Blin, Saric, Segre, Vasic, Verre e potenzialmente Hasa, otto elementi per tre o al massimo quattro maglie in caso di variazione di modulo, un abbondanza nel reparto che lascia presupporre la possibilità di qualche altro movimento in uscita. Al momento, senza rischio di smentita, il centrocampo del Palermo di Dionisi è tra i più completi, ben assemblati e competitivi dell'intera categoria.