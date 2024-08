Calciomercato Palermo, contatti in corso per il ritorno di Verre: la situazione

Il calciomercato del Palermo è ancora in piena evoluzione. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis continua a lavorare alacremente per definire e potenziare l'organico a disposizione del tecnico Alessio Dionisi . Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", il club di viale del Fante sarebbe tornato sulle tracce di Valerio Verre . Colloqui in corso tra le parti al fine di arrivare quanto prima alla fumata bianca. "C'è fiducia di poter chiudere la trattativa in tempi brevi", si legge.

Reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, il centrocampista classe 1994 è attualmente svincolato. Qualora l'affare si concretizzasse, Verre tornerebbe al Palermo per la terza volta in carriera. Il giocatore, nel dettaglio, ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2013/2014, conquistando in quell'annata la promozione in Serie A, e per quattro mesi nella stagione 2022/2023. Seguiranno aggiornamenti...