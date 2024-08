Calciomercato Palermo, Appuah saluta Nantes: “Grazie a tutti, si apre nuovo capitolo”

"Dopo diversi anni passati al Nantes, È ora di aprire un nuovo capitolo. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto alla Nantes Academy, a tutti i miei compagni di squadra, e un grazie ai sostenitori”. Stredair Appuah, attaccante esterno classe 2004, si congeda di fatto così, con un post su Instagram, dal club in cui è cresciuto e si è calcisticamente formato agli albori della sua parabola professionale. Per il talentuoso prospetto, monitorato anche da Venezia, Burnley e Young Boys, inizia una nuova e stimolante avventura nel calcio italiano, poiché Appuah, di concerto con il suo entourage, ha deciso di cedere alla serrata corte del Palermo targato City Football Group e sposare la causa del club rosanero che punta dritto alla promozione in Serie A. Palermo che aveva da giorni raggiunto un'intesa di massima per rilevare a titolo definitivo dal Nantes il cartellino del ragazzo (LEGGI QUI), operazione da circa due milioni più bonus quella imbastita da Bigon e De Sanctis per garantire a Dionisi un aculeo del tridente rapido, prestante e performante sul piano atletico, dotato di buona tecnica individuale ed abile nell'uno contro uno. Mezzi fisici e tecnici di assoluto livello per un calciatore ancora da forgiare sul piano squisitamente tattico e nella fase focale della sua maturazione. Lo stand-by degli ultimi giorni era firglio di fisiologici tecnicismi e tempi burocratici, ma il buon esito dell'affare non è mai stato realmente in discussione nonostante il vano tentativo di inserimento nella trattativa di un paio di club. Dionisi completa così la batteria dei suoi esterni d'attacco, con un profilo giovane, talentuoso e con ampi margini di miglioramento, utile sia in chiave presente sia in ottica futura.