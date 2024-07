Calciomercato Palermo, c’è Appuah: ok per il 2004 del Nantes, cifre e contratto

Palermo FC ormai ai dettagli per l'acquisizione a titolo definitivo di Stredair Appuah, talentuoso attaccante esterno, classe 2004, protagonista con l'under 19 del Nantes in Youth League, la Champions League riservata alle formazioni primavera dei top club europei. Il ragazzo, già nel giro della prima squadra francese, con cui ha collezionato nove presenze in un biennio, è un jolly da tridente offensivo, duttile, esplosivo e molto rapido, dotato di buona tecnica di base. Superata la concorrenza del Venezia per il prospetto in possesso di doppio passaporto, francese e ghanese, il club targato CFG verserà nelle casse della società transalpina due milioni di base fissa, più una serie di bonus legati a presenze, reti e perseguimento di obiettivi collettivi. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it. Appuah si legherà al Palermo con un contratto quinquennale fino a giugno 2029. Impiegabile su entrambi i fronti del tridente, va ad arricchire la batteria degli aculei nel comparto offensivo a disposizione di Alessio Dionisi. Affare utile in chiave presente, molto interessante in ottica futura viste potenzialità, anagrafe e margini di miglioramento del calciatore.