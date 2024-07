Calciomercato Palermo, sprint per Appuah: intesa vicina per il classe 2004 del Nantes

Palermo in pole per aggiudicarsi le prestazioni di Stredair Appuah, attaccante esterno classe 2004 ora in forza al Nantes in Ligue1

Palermo sempre attivo sul mercato per potenziare e rifinire ulteriormente la rosa a disposizione di Alessio Dionisi. Riflettori puntati nella fattispecie sul reparto offensivo, con i media specializzati francesi che riferiscono di una decisa accelerazione del club targato CFG nella corsa al talentuoso attaccante esterno, Stredair Appuah, attualmente in forza al Nantes. Aculeo da tridente versatile, esplosivo, dotato di buona tecnica e grande rapidità. Il prospetto, classe 2004, si è già messo in luce con la seconda squadra della società transalpina e nella equivalente formazione primavera con cui ha disputato la Youth League, ovvero la Champions League dedicata al settore giovanile dei principali top club europei. Venezia da settimane sulle tracce di Appuah, ma Palermo che avrebbe sorpassato di slancio i lagunari con un'offerta che sfiorerebbe i due milioni di euro per aggiudicarsi a titolo definitivo il cartellino del ragazzo. Nove presenze in prima squadra con il Nantes in Ligue 1 in due stagioni, a dispetto della giovane età e l'imminente possibilità di misurare la sua attuale dimensione in un campionato probante come la Serie B italiana. Fumata bianca che sembra vicina, Dionisi potrebbe abbracciare a breve un rinforzo di prospettiva e qualità, schierabile su entrambi i fronti del tridente offensivo, per conferire nuova linfa al reparto avanzato del Palermo edizione 2024-2025 che punta alla promozione diretta in Serie A.