Calciomercato Palermo, Gds: “Martegani spinge, non solo Blin in mediana. Caso…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che fa il punto sul calciomercato del Palermo con la sessione estiva in pieno corso di svolgimento. Ieri tre innesti ufficializzati, con Pierozzi, Blin e Di Bartolo che entrano a far parte della compagine rosanero. La sensazione è che molto ancora possa accadere, in ogni reparto, sia in entrata sia in uscita. Ceccherini è sempre in cima alla lista di management ed area tecnica per potenziare la retroguardia, a centrocampo sfuma il sogno Mazzitelli con il centrocampista del Frosinone ormai ad un passo dal trasferimento al Como in Serie A. In zona nevralgica, l'arrivo di Blin non dovrebbe essere l'ultimo: prosegue la ricerca del playmaker e non è da escludere un ulteriore tassello in caso di mancata conferma di Dario Saric. Sempre calda la pista Martegani del San Lorenzo, in prestito nella scorsa stagione proprio alla Salernitana dell'attuale ds rosa Morgan De Sanctis, con il centrocampista offensivo argentino che avrebbe già espresso il suo gradimento al cospetto dell'ipotesi di sposare la causa del club targato CFG. Nel ruolo di terzino sinistro, il Cittadella spara alto per il cartellino di Carissoni e non decolla la pista Di Chiara, possibile che il Palermo guardi al bacino di profili esteri come nel caso di Kristoffer Lund. Caso resta sempre monitorato per il reparto offensivo, anche se il club rosanero vaglia contestualmente diverse opzioni in materia di attaccanti esterni.