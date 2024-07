Palermo, Gazzetta dello Sport: “Dionisi da big a casa Guardiola, futuro Brunori…”

Edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che si sofferma sulla seconda parte del ritiro estivo del Palermo FC in corso di svolgimento a Manchester. Con la compagine di Guardiola in tournée in America, l'avveniristica e confortevole struttura dei citizens è totalmente a disposizione della formazione di Dionisi. Due allenamenti giornalieri sotto lo sguardo vigile di Brian Marwood, managing director of Global Football della holding che ha accolto la comitiva rosanero. Già un paio di stagioni addietro - sottolinea la rosea - il Palermo aveva svolto un mini ritiro nella tana del Manchester City, ma quella rosa non aveva chissà quali contenuti tecnici o ambizioni. Adesso la dimensione del progetto pare assumere una rilevanza diversa, con un allenatore di alto lignaggio come Dionisi al timone ed innesti di comprovata caratura quali Henry e Blin, tra gli altri, che testimoniano la ferma intenzione di recitare un ruolo da protagonisti. Ovviamente la sessione estiva di calciomercato riserverà ancora variazioni sostanziali in seno all'organico, con numerose operazioni in entrata ed in uscita da definire. Oggi test amichevole in programma a Chesterfield contro il Leicester, quindi il 3 agosto prossimo si replica sfidando l'Oxford United. Intanto tiene sempre banco la questione Brunori, con i prossimi giorni decisivi per sciogliere le tante riserve sul futuro del bomber. L'italobrasiliano attendere sirene dalla Serie A? O cederà alla corte di una big di B, sempre che il Palermo apra a questo tipo di soluzione in caso di cessione?