Leicester-Palermo, alle 19 l’amichevole: ecco dove vedere la gara in diretta

Quarta amichevole stagionale per il Palermo. Alle 19:00 (ora locale, ore 20:00 in Italia), presso il SMH Group Stadium di Chesterfield la squadra di Alessio Dionisi affronterà il Leicester, club campione d'Inghilterra nel 2016, tornato in Premier League di recente dopo un anno in Championship. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube ufficiale del Palermo.