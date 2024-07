Serie B, Rubinho: “Cremonese e Sassuolo per la A, Palermo del City Group…”

"È certamente una Serie B molto competitiva, proprio come quando l’ho giocata io. Tra le favorite alla promozione vedo molto bene la Cremonese, una società seria e organizzata. Il Sassuolo in B è una vera sorpresa, farà di tutto per salire di categoria. Poi, ovviamente, c’è il Palermo che ha il City Group dietro e quindi inevitabilmente farà una buona squadra: l’ho visto tanto negli ultimi tempi ed è mancato poco per la Serie A. Quest’anno possono migliorare ancora”.