Palermo, Gds: “Dionisi sfida il Parma in Coppa Italia, Lucioni e Vasic ok. Segre…”

Palermo di Dionisi che prosegue la preparazione a Veronello in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la sfida del Tardini in Coppa Italia contro il Parma di Pecchia. Settimana tipo di lavoro dopo il lungo ritiro estivo tra Livigno e Manchester, con la compagine rosanero che vuole testare la sua attuale dimensione al cospetto di un avversario di categoria superiore, provando a rendere la vita difficile e contendere il passaggio del turno alla formazione ducale nel match in programma domenica 11 agosto alle ore 18.30. Dionisi è alle prese con alcuni elementi acciaccati o fermi ai box per infortunio ma, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia può parzialmente sorridere per quanto concerne le condizioni di Lucioni e Vasic. L'esperto centrale difensivo era stato precauzionalmente tenuto a riposo nei giorni scorsi, saltando alcune sedute di allenamento e l'ultimo test amichevole disputato contro l'Oxford United. Vasic era uscito anzitempo proprio dal vittorioso incrocio con i parigrado inglesi, entrambi appaiono recuperati e quindi convocabili per il match del Tardini. Nulla da fare invece per gli infortunati Segre e Di Bartolo, che saranno indisponibili anche per il match di Coppa Italia contro la compagine crociata.