Palermo, Gazzetta dello Sport: “Da Corini a Dionisi, i segreti del nuovo 4-3-3 rosa…”

L'edizione odierna de "la Gazzetta dello Sport" pubblica un piccolo bilancio consuntivo della preparazione estiva del Palermo FC dopo la conclusione della seconda parte del ritiro a Manchester. Indicazioni più che confortanti secondo la rosea dai test amichevoli di una certa levatura, due vittorie contro Monza e Leicester, avversari di categoria superiore, un successo convincente anche contro l'Oxford United, parigrado del panorama calcistico inglese. Risultati che lasciano il ptempo che trovano, prestazioni che forniscono buone indicazioni di massima. Il 4-3-3 plasmato da Dionisi ha tratti caratterizzanti ben diversi e chiaramente distinguibili rispetto al medesimo assetto proposto da Corini. Emerge nitidamente una maggiore compattezza tra i reparti, al pari di una spiccata propensione al pressing ed alla rapida riconquista della sfera ed una ritrovata solidità difensiva. Il Palermo di Dionisi gioca un calcio intenso, verticale e senza troppi fronzoli, niente stucchevole giropalla difensivo a coinvolgere il portiere, ed un'uscita dal primo possesso piuttosto lineare e fluida al momento. Spiccano fisicità, personalità e capacità di gestione della sfera del nuovo acquisto Blin a centrocampo, le attitudini del francese si sposano alla perfezione con le qualità di Ranocchia. Palermo che concede poco e produce il giusto, cercando tracce essenziali alla ricerca immediata della profondità grazie ai movimenti di centrocampisti ed esterni d'attacco. Bene Insigne e Di Francesco, aculei del tridente a piede invertito, rifinitori o finalizzatori quando convergono dentro il campo per lasciare spazio alla spinta selle corsie degli esterni bassi. Apprezzabile la pre- season di Dario Saric, reduce dall'esperienza all'Antalyaspor in massima divisione turca, se l'ex Ascoli dovesse proseguire con questo piglio potrebbe rivelarsi un vero e proprio nuovo acquisto per il Palermo di Dionisi.