Calciomercato Palermo, Gds: “Appuah ok, ora Verre ed Hasa. Ciao Damiani, Ceresoli…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che fa il punto sul calciomercato del Palermo a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione per la compagine guidata da Alessio Dionisi. Domenica 11 agosto, fischio d'inizio ore 18.30, la formazione rosanero affronterà il Parma di Fabio Pecchia, neopromosso in Serie A, in Coppa Italia. Intanto, il management del club targato CFG continua ad operare nel corso di questa sessione estiva della campagna trasferimenti, al fine di rifinire e potenziare l'organico a disposizione dell'ex tecnico del Sassuolo. Ieri è arrivata l'ennesima ufficializzazione, quella relativa all'acquisto a titolo definitivo dal Nantes del cartellino di Stredair Appuah, attaccante esterno classe 2004, che va a rimpinguare la gamma di opzioni in seno al reparto offensivo. Due milioni al club francese, contratto quinquennale al giovane e talentuoso prospetto. Ora sarà, a stretto giro di posta, il turno di Valerio Verre, terzo ritorno in maglia rosanero da svincolato, e Luis Hasa per il cui trasferimento si cerca intesa in merito alla formula con la Juventus. L'esperto e versatile centrocampista ex Udinese e Sampdoria firmerà nel weekend, mentre il talento della Juventus Next Gen avrebbe già manifestato il suo gradimento rispetto all'ipotesi di approdare alla corte di Dionisi. Damiani sembra sempre più vicino alla Ternana, con le fere che acquisirebbero il cartellino dell'ex Empoli a titolo definitivo mettendo sul piatto un triennale per il ragazzo, beffando così il Pescara di Silvio Baldini. Peda dovrebbe andare a collezionare minutaggio e continuità di impiego in prestito in Polonia, mentre si cerca ancora l'idonea collocazione per Jeremie Broh e Giacomo Corona. Capitolo terzino sinistro, strada in salita per Ceresoli, c'è da battere la concorrenza di vari club di B, l'alternativa è Giordano della Sampdoria.