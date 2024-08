Parma-Palermo: i convocati di Pecchia per la gara di Coppa Italia Frecciarossa

Sono ventidue i calciatori chiamati in causa dal tecnico gialloblu: out Hernani, Bernabè, Benedyczak, Charpentier e Di Chiara.

E' tutto pronto per Parma-Palermo. Questa mattina i gialloblu hanno sostenuto l’ultima seduta di allenamento prima del match di Coppa Italia Frecciarossa contro la squadra di Alessio Dionisi, valido per i trentaduesimi di finale ed in programma alle ore 18:30 allo stadio "Ennio Tardini". Al Mutti Training Center di Collecchio la squadra ha svolto attivazione tecnica, esercitazioni generali e palle inattive. Al termine della seduta, l’allenatore Fabio Pecchia ha convocato ventidue calciatori. Out Hernani, Bernabè, Benedyczak, Charpentier e Di Chiara.