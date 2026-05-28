Sono giorni molto caldi in casa Bologna. Il club rossoblù ha annunciato pochi minuti fa la rescissione consensuale del contratto di Vincenzo Italiano, e adesso è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa proseguire il progetto tecnico avviato un paio di anni fa dai felsinei. Tanti i nomi sondati, a cui si aggiunge quello di Carlos Cuesta.

Primi contatti

Ancora incerto il futuro di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma. Nonostante la salvezza brillante ottenuta in campionato, non è sicura la permanenza del giovane tecnico spagnolo sulla panchina dei ducali. La notizia delle ultime ore riguarda un interessamento del Bologna per Cuesta. Secondo quanto riportato da Pietro Celeste su X, il tecnico è stato avvistato in mattinata a Casteldebole, sede del club felsineo.

Il futuro di Cuesta

L'allenatore spagnolo ha già avuto un incontro con il Parma prima dell'ultima giornata, contro il Sassuolo. Il summit ha avuto esiti negativi, e le strade sembravano pronte a separarsi, ma l'ovazione del Tardini al termine della partita contro i neroverdi può aver cambiato le carte in tavola. Cuesta tornerà in città nel weekend, dove ci sarà l'ultimo incontro - decisivo - con Federico Cherubini (DS del club ducale), che attualmente si trova a Firenze con la primavera che questa sera si gioca il campionato.

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