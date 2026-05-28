Vincenzo Italiano e il Bologna si separano. La notizia era nell'aria da tempo, il ciclo a Bologna sembrava giunto al capitolo finale dopo due anni. Negli scorsi minuti è arrivato il comunicato ufficiale del club rossoblù, che conferma la separazione consensuale con Italiano, adesso molto vicino alla panchina del Napoli. Il tecnico è uno dei nomi più caldi per la panchina dei partenopei, e adesso è ufficialmente sul mercato.

Il summit in mattinata

Nelle scorse ore Italiano è stato avvistato a Casteldebole, sede del club, per discutere il proprio contratto e il futuro con i vertici del Bologna. Nonostante un altro anno di contratto, Italiano ha scelto di lasciare Bologna per tentare una nuova esperienza. Il club ha accettato la volontà dell'allenatore e insieme hanno concordato una risoluzione consensuale del contratto.

Il comunicato

"Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.

Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera."

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