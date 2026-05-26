La Serie A è terminata da pochissimi giorni, ma è già momento di bilanci e scelte dure in casa di più di qualche squadra. Tra queste, con grande sorpresa, c'è il Parma. Dopo la salvezza conquistata con quattro gare d'anticipo, la strada sembrava ormai tracciata: seconda stagione con il giovanissimo Cuesta in panchina e miglioramento di un'ottima stagione. Cosa emerge, invece, è un'aria di incertezza inaspettatata.

LA STAGIONE DEL PARMA

I ducali hanno vissuto un anno pieno di soddifazioni, sia per l'ottima classifica che per risultati soddisfacenti con squadre molto più quotate: tra queste, la vittoria contro il Milan e il pareggio contro il Napoli andata e ritorno. Sono 45 i punti conquistati, e conseguente tredicesimo posto, nonostante i soli 28 gol fatti ma l'ottimo dato di soli 46 gol subiti - miglior difesa della parte destra della classifica.

Ciò che emerge, nonostante ciò, è la possibilità che il rapporto con l'ex Arsenal possa essere già arrivato al capolinea. Un primo incontro - come riporta Gianluca Di Marzio - c'è già stato, non portando a un risultato positivo, facendo emergere grande incertezza sul continuare il percorso insieme. Nonostante ciò, avverrà un nuovo incontro tra le parti per capire se anche l'anno prossimo il 30enne guiderà la squadra.

Pochi giorni fa, il tecnico aveva commentato le voci prima dell'ultima gara contro il Sassuolo: "Sono sempre stato chiaro, dobbiamo valutare la situazione insieme. Faremo questo incontro e diremo tutto con trasparenza. Vedremo la possibilità di continuare. Nel caso ripeto, i margini di miglioramento ci sono e vogliamo crescere. Non posso dare una percentuale di permanenza, non sarei onesto e voglio esserlo sempre. Ringrazio i tifosi per il calore, soprattutto in alcuni momenti. Penso a prima della trasferta di Verona, ci hanno dato tanto sostegno, posso solo dirgli grazie. Mi hanno chiamato sotto di loro e rappresentavo tutti. Sono contento di essere stato apprezzato".