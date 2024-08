Parma-Palermo, Pecchia: “Pagata una disattenzione, meritavamo qualcosa di diverso”

"Bonny? Bisogna vedere la situazione. Certo che adesso dobbiamo iniziare il campionato di Serie A e siamo in un momento particolare, è evidente. Abbiamo perso diversi giocatori per infortunio, affronteremo la Fiorentina in una situazione particolare. Carichi pesanti? Andiamo avanti aumentando quello che i giocatori possono fare. I primi 10’ sono da rivedere, poi per il resto la squadra ha fatto la partita. Galatasaray e Atalanta sono state partite diverse a livello tattico. Abbiamo creato tante occasioni da gol. La rosa va completata e ad oggi non ci sono stati inserimenti. Inutile ripetere quanto già detto. Per fortuna ritorna Bernabé in settimana, è la nota lieta in questo momento. Estévez e Cyprien hanno fatto una grande partita: con Hernani ci sono tante possibilità in più di ruotare il centrocampo".