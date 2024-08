Parma-Palermo, Circati: “Perdere immeritatamente brucia. Ora testa alla Serie A”

"Mi piacerebbe fare più gol, ci ho provato ma il portiere l’ha parata". Lo ha detto Alessandro Circati, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia Frecciarossa contro il Palermo di mister Dionisi alla luce della rete messa a segno nel primo tempo da Roberto Insigne. "Non penso che siamo calati, magari abbiamo provato a gestire la partita in modo diverso, provando a giocare davanti con più palla al piede", ha proseguito il difensore del Parma.

"Il mister non ci ha ancora detto niente, a noi ragazzi non piace perdere, così immeritatamente poi brucia. Siamo tutti competitivi, tutti vogliamo vincere. Dall’inizio del ritiro la nostra settimana è stata più o meno uguale rispetto al resto della stagione, i preparatori e il prof ci tengono freschi. Non sapevo che sarei rimasto escluso dai titolari, ma nessuno lo sa. Il mister lo tiene abbastanza nascosto fino alla fine, ce lo dice solo prima della partita. Sicuramente lui prova a mettere quella che è la squadra più forte per ogni partita, la gestione del gruppo e il suo modo di allenare sono questi. Non importa con chi gioco di fianco: sono tutti forti, possono tutti giocare, cambiano solo le caratteristiche individuali. Non sono uno che ha paura, mi piacciono le cose difficili e nuove. Affronterò la Serie A mettendo tutto quello che ho, non ho problemi a essere leader neanche a questo livello, e direi che anche i miei compagni me lo riconoscono", ha concluso Circati.