Parma-Palermo 0-1: impronta Dionisi, super Gomis e firma di Insigne al Tardini

Al netto del risultato di prestigio, a confortare è stata la qualità della performance corale espressa dalla squadra rosanero in entrambe le fasi di gioco. Forma mentis, automatismi e concetti di manovra appaiono già tangibili ed efficaci, l'impronta dell'ex tecnico del Sassuolo è emersa nitida sul manto erboso dell'impianto emiliano. Palermo corto, aggressivo, propositivo , bravo a coprire il campo ed accorciare sistematicamente in avanti in modo sincrono e sequenziale tra le linee, fluido ed ordinato nel palleggio, incisivo e lineare nello sviluppo delle sue trame sia in ampiezza sia in profondità. Un 4-3-3 che evidenzia intensità, armonia e coralità, con e senza palla, imperniato su una dedita e costante compartecipazione di tutti gli effettivi alla fase difensiva, unitamente ad una naturale propensione ad attaccare in maniera audace ed organica spazi e porta avversaria.

Palermo che ha chiuso avanti con merito il primo tempo. Restando alto e manovriero anche in una ripresa in cui ha rischiato pochissimo, peccando di lucidità in rifinitura in diverse ripartenze potenzialmente molto interessanti. La squadra siciliana ha continuato a mantenere alti ritmo, intensità e densità, grazie anche alla gestione di energie, cambi e risorse perfetta da parte del suo allenatore. Prima Di Mariano e Vasic hanno fatto rifiatare Di Francesco ed Insigne, quindi Henry e Saric hanno rilevato Brunori e Ranocchianel cuore di una ripresa in totale controllo. Peda ha fato il cambio ad uno stanco ma solido Nedelcearu. Come da tradizione, al Tardini i brividi per il Palermo arrivano nel recupero. Un destro di Estevez dai venti metri si spegne non lontano dal palo, poi sul corner susseguente Gomis si traveste da Superman, mostrando reattività e riflessi monstre per respingere l'incornata a colpo sicuro di Circati. Abbracci e sorrisi in casa rosanero al triplice fischio, con la squadra ad omaggiare i quasi mille sostenitori rosa presenti sugli spalti. Mentalità vincente, determinazione, indole audace e propositiva, personalità e compattezza. Plus fondanti di identità tattica ed impianto di gioco già tangibili, anche se fisiologicamente in fase di rodaggio e suscettibili di ampi margini di miglioramento. Palermo brioso, brillante ed armonioso ma al contempo estremamente solido. Compagine rosanero si guadagna una notte suggestiva al Maradona il prossimo venticinque settembre contro il Napoli di Antonio Conte. Successo che dà morale e fornisce indicazioni più che positive in vista dell'esordio in campionato in programma venerdì contro il Brescia, ha anch'esso travolgente in Coppa Italia ed in grado di rifilare un tris al Venezia di Eusebio Di Francesco.