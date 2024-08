Sorrentino: “Gomis partito col piede giusto. Dionisi dovrà scegliere…”

“Gomis? Non lo conosciamo oggi, ha giocato diverse squadre in Italia. E’ un portiere di assoluto rispetto, ha iniziato bene, quando pari un rigore e poi sei decisivo ai fini del risultato in una piazza come Palermo parti col piede...

Mediagol ⚽️ 11 agosto 2024 (modifica il 11 agosto 2024 | 21:07)

"Gomis? Non lo conosciamo oggi, ha giocato diverse squadre in Italia. E' un portiere di assoluto rispetto, ha iniziato bene, quando pari un rigore e poi sei decisivo ai fini del risultato in una piazza come Palermo parti col piede giusto".

Così l'ex estremo difensore rosanero, Stefano Sorrentino, sulla brillante prestazione offerta dal portiere Alfred Gomis in occasione della sfida tra Parma e Palermo andata in scena questo pomeriggio al "Tardini". I rosa, battendo i ducali, hanno staccato il pass per i sedicesimi di Coppa Italia, dove incontreranno il Napoli.

"Da capire chi sarà il portiere titolare e cosa farà mister Dionisi. Desplanches è un portiere di talento e prospettiva che gioca titolare nell'Under 21".