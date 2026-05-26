Non ha brillato come ci si aspettava, complice un infortunio fastidioso alla spalla, e le difficoltà del Lecce in attacco, ma Francesco Camarda rimane uno dei profili più interessanti del panorama giovanile azzurro, e ancora una volta molti club di Serie A hanno messo gli occhi sul classe 2008.

L'asse Lecce-Milano

L'operazione che ha portato Camarda a Lecce ha cercato di preservare la crescita del ragazzo da parte del club rossonero, detentore del suo cartellino. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Lecce attiverà l'opzione di riscatto, fissata su una base di 3 milioni di euro a inizio stagione, ma il Milan è pronto a utilizzare il contro-riscatto, fissato a 4 milioni, per riavere subito il classe 2008 in Lombardia.

Gli occhi della A

La precocità di Camarda attira continuamente gli occhi delle squadre di Serie A, e non solo. Il calciatore tornerà probabilmente a Milano, ma è destinato a partire nuovamente. Cagliari, Sassuolo, Parma e Monza hanno cominciato ad attenzionare la situazione contrattuale dell'attaccante, e non è da escludere una nuova partenza in vista di qualche squadra che gli garantisca maggior minutaggio.