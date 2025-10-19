Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-MODENA 1-1. Un buon pari ma tanti rimpianti per i rosa al Barbera
Il Palermo pareggia col Modena dopo essere stato per gran parte del tempo in controllo della gara e rimane a due punti dal primo posto e altrettanti dal terzo. Si torna in campo sabato (19:30) per la sfida esterna contro il Catanzaro.
JORONEN 7
Dopo una serie di miracoli su conclusioni potenti e ravvicinate, viene battuto da una colpo di testa di Bereszynski che si insacca all'incrocio dei pali.
PIEROZZI 6
Resta quasi sempre in posizione per garantire copertura alla retroguardia e gestisce il pallone con ordine, senza mai forzare la giocata. Contro un avversario tecnico come il Modena, oggi serviva proprio una prova così.
PEDA 6
Anche lui, come Pierozzi, offre una prestazione ordinata e precisa, quasi geometrica, evitando qualsiasi rischio inutile che potesse rompere gli equilibri difensivi della squadra.
CECCARONI 6,5
Prezioso o meglio ancora fondamentale per l'economia del gioco del Palermo, disputa la solita partita fatta di corsa, contro-movimenti, dribbling e cross risultando tatticamente immarcabile.
