Palermo-Modena, Mandelli: “I rosanero squadra forte, avversario temibile”

Le parole dell'allenatore del Modena in vista del match contro il Palermo

Paolo Mandelli , allenatore del Modena , è intevenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo .

L'AVVERSARIO E LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA

Il tecnico dei gialloblu ha parlato dei rosanero e dei pericoli del match, oltre che della condizione della propria squadra: "Il Palermo è una squadra forte con giocatori importanti, in tante partite a tratti ha dominato l’avversario, anche se magari non ha raccolti punti che vorrebbe avere, ma resta un avversario temibile. I ragazzi dopo i giorni di riposo sono rientrati mentalizzati e fin da subito focalizzati verso la partita di domani. Sono contento di aver recuperato in questi giorni praticamente tutta la rosa. Le squalifiche di Zaro e Cauz ci complicano un po’ i piani, ma la duttilità di tanti ragazzi mi permette di trovare soluzioni che penso e spero si rivelino efficaci", ha concluso l'allenatore dei canarini.