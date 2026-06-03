Dopo due stagioni negative alla guida del Palermo e dell'Empoli, Alessio Dionisi cerca il riscatto alla guida di un'altra formazioni. Rumors recenti lo hanno accostato al Pisa ma la pista appare ormai arenata.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cerchione, il tecnico ex Sassuolo potrebbe salutare l'Italia per approdare in formazioni estere. Infatti, Dionisi sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Watford, compagine che si è posizionata sedicesima nella scorsa Championship, la Serie B inglese. Nelle prossime ore sarebbe previsto un incontro gli ultimi dettagli dell'accordo.

Per Dionisi rappresenta un'avventura totalmente inedita: sarebbe la prima volta che allenerebbe una formazioni al di fuori dell'Italia. Occasione di riscatto chiara dopo stagioni totalmente negative con il Palermo con la quale si è posizionato ottavo in Serie B venendo eliminato al primo turno dei playoff e con l'Empoli con cui ha solo prodotto risultati negativi rischiando la retrocessione in terza serie.

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