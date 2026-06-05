La Lazio vuole riportare Diego Coppola in Italia. Il difensore ex Verona, in prestito al Paris FC ma di proprietà del Brighton, è uno degli obiettivi di mercato del DS biancoceleste Fabiani. Il profilo del giocatore è già da tempo nel taccuino della dirigenza laziale, anche prima di trasferirsi in Inghilterra l'anno scorso, ma adesso la Lazio deve rifondare la propria difesa. E l'interesse sembra concreto.

Le uscite della Lazio

Prima di concentrarsi sulle entrate, il club capitolino deve risolvere le questioni legate al futuro dei due perni difensivi: Alessio Romagnoli e Mario Gila. Se il primo ha già fatto le valigie, direzione Qatar, in quell'Al-Sadd che già a gennaio aveva già in pugno il sì del giocatore, ma si è visto sbattere la porta in faccia da Lotito in persona; discorso inverso per Gila, che è ancora alla Lazio e non è da escludere una clamorosa permanenza. Difficile, perché il giocatore sogna di giocare la Champions, ma non impossibile. Su Gila si sono fiondati negli scorsi mesi tante squadre, ma al momento l'unico interesse concreto - prossimo a un'offerta - è quello del Napoli. Il giocatore piace ad Allegri da tempo, già al Milan lo avrebbe allenato volentieri, ma non ci fu nulla di concreto.

La trattativa

Al momento, la Lazio non ha ancora avviato alcuna trattativa. La Lazio monitora il giocatore da tempo, ma deve abbassare le richieste economiche del Brighton. Le Seagulls valutano il giocatore una decina di milioni, 11 per essere più precisi, e la Lazio al momento non sembra intenzionata a spendere quella cifra. La situazione va tenuta sott'occhio, specialmente in caso di cessione di Gila. In quel caso la Lazio avrebbe l'obbligo di acquistare qualche difensore. Coppola, intanto, farà ritorno a Brighton, pronto a giocarsi le sue carte per convincere la dirigenza, e il tecnico Hurzeler, a puntare su di lui nella prossima stagione. Postilla finale: il Brighton giocherà la Conference League il prossimo anno.

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