E' tutto pronto per la semifinale di ritorno di Copa del Rey. Chi alzerà il trofeo dopo l'eliminazione di Barcellona e Real Madrid? Alle ore 21:30, al "San Mames", l'Atletico Madrid farà visita…
Copa del Rey
Real Sociedad-Maiorca, probabili formazioni: Kubo titolare, c'è Muriqi
Quasi tutto pronto per Real Sociedad-Maiorca. Il match - valevole per la semifinale di ritorno di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.30 allo stadio municipale di Anoeta. Si riparte dallo zero a…
E' tutto pronto per la seconda semifinale di Copa del Rey. Chi alzerà il trofeo dopo l'eliminazione di Barcellona e Real Madrid? Alle ore 21:30, allo stadio "Metropolitano", l'Atletico Madrid ospiterà…
Picerno-Catania, Lucarelli: “Brutta partita. Vedremo se intervenire sul mercato” Termina l'andata della semifinale di Copa del Rey tra Maiorca e Real Sociedad. Match inizialmente bloccato con la prima…
Archiviato il ventitreesimo turno di Liga, Maiorca e Real Sociedad sono pronte ad affrontarsi nell'andata delle semifinali di Copa del Rey. Match importante per entrambe le formazioni vogliose. Ecco…
Maiorca-Real Sociedad, probabili formazioni: Prats titolare, Oyarzabal dal 1'
Quasi tutto pronto per Maiorca-Real Sociedad. Il match - valido per la prima semifinale d'andata di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.00 allo stadio de Son Moix. Calciomercato Cagliari,…
Atletico Madrid-Siviglia, probabili formazioni: c'è Morata, Rakitic titolare
Quasi tutto pronto per Atletico Madrid-Siviglia. Il match - valido per i quarti di finale di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.oo allo stadio Cívitas Metropolitano. La prima squadra aver…
E' tutto pronto per la super sfida in programma questa sera al San Mames. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Athletic Bilbao ospiterà il Barcellona nel match valevole per i quarti di Copa del Rey.
Al Son Moix alle 19:30 vanno in scena i quarti di finale di Copa del Rey con l'affascinante sfida tra il Maiorca e la rivelazione europea del Girona. In palio c'è un posto per la semifinale, mentre…
Chelsea-Middlesbrough 6-1: show dei Blues. Pochettino vola in finale di EFL Cup Quarti di finale di Copa del Rey tra Celta Vigo e Real Sociedad. 1-2 il risultato finale. Inizio importante degli ospiti…
Quarti di finale di Copa del Rey tra Celta Vigo e Real Sociedad. Ecco le formazioni ufficiali: Chelsea-Middlesbrough, le formazioni ufficiali: ok Sterling e Palmer. Out Gallagher
Celta Vigo-Real Sociedad, probabili formazioni: Benitez con Aspas, Sadiq titolare
Quasi tutto pronto per Celta Vigo-Real Sociedad. Il match - valido per i quarti di finale di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.30 all'Estadio Balaídos. A distanza di appena tre giorni…
L'Atlético Madrid cerca la rivincita allo stadio Metropolitan e, nel frattempo, l'accesso ai quarti di finale di Copa del Rey nella sfida di questa sera contro il Real Madrid. Dopo aver vinto la…
Girona-Vallecano, probabili formazioni: Michel con Stuani in Copa del Rey
Quasi tutto pronto per Girona-Rayo Vallecano. Il match - valido per gli ottavi di finale di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.30 allo stadio Montilivi di Girona. City Group, favola Girona:…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Coliseum Alfonso Pérez. Alle ore 20:00, fra le mura amiche, il Getafe ospiterà il Siviglia con l'obiettivo di staccare il pass per i quarti di…
E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Estadio Manuel Martínez Valero. Alle ore 18:00, fra le mura amiche, l'Elche ospiterà la rivelazione della Liga, ovvero il Girona del…
Arandina-Real Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re 2023-2024. La partita si è giocata sabato 6 gennaio 2024, alle 20:30 CET, allo stadio Juan Carlos Higuero di Aranda…
Real Madrid-Osasuna, finale di Coppa del Re, si giocherà sabato 6 maggio 2023 all'Estadio de la Cartuja di Siviglia con calcio d'inizio alle ore 22.00. Una sfida che mette difronte due squadre che…
E’ tutto pronto per la gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey. Alle ore 21:00, al Camp Nou, il Barcellona affronterà il Real Madrid dopo la vittoria conquistata in occasione del match…
Il Barcellona si aggiudica il primo round della semifinale di Copa del Rey. Al "Bernabeu" i blaugrana sono corsari e portano a casa la vittoria con l'autogol di Militao nel primo tempo. La gara di…
Al "Santiago Bernabeu" va in scena "El Clasìco" tra i padroni di casa del Real Madrid e il Barcellona, semifinale d'andata di Copa del Rey. Blancos che arrivano tra i migliori quattro dopo aver…
La Coppa del Re arriva anche in Italia. Da ieri, mercoledì primo marzo, Tele One trasmette le semifinali e la finale di Coppa del Re. È bastato appena un gol per decidere il match del El Sadar di…
Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", andrà in scena il primo atto della gara che assegnerà il pass per la finalissima della Copa del Rey 2022/23. A sfidarsi Real Madrid e Barcellona, con…
Le semifinali della Copa del Rey se le aggiudica il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Termina 3-1 il derby tra i blancos e l'Atletico Madrid di Diego Simeone. A decidere la sfida del Santiago Bernabeu…
Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", andrà in scena il derby tra Real Madrid ed Atletico Madrid, valevole per i quarti di finale di Copa del Rey. Di seguito le scelte di Carlo Ancelotti e…
Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Comert, Diakhaby, Gayà; Guillamon, Musah, Moriba; Castillejo, Cavani, Lino. Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Vivian, Yeray, Berchiche;…