Real Sociedad-Maiorca, probabili formazioni: Kubo titolare, c’è Muriqi

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Maiorca, match valevole per la semifinale di ritorno di Copa del Rey.

Mediagol ⚽️️ 27 febbraio 2024 (modifica il 27 febbraio 2024 | 12:01)

Quasi tutto pronto per Real Sociedad-Maiorca. Il match - valevole per la semifinale di ritorno di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.30 allo stadio municipale di Anoeta.

Si riparte dallo zero a zero del match d'andata che ha lasciato aperti i conti in vista della sfida di questa sera. La vincente fra le due squadre affronterà in finale chi avrà la meglio fra Athletic Bilbao e Atletico Madrid.

La Real Sociedad è reduce dalla sconfitta in campionato per uno a tre contro il Villarreal. La squadra guidata da Alguacil occupa la settima posizione in classifica con un distacco di sole due lunghezze dalla zona europea. Per il match di questa sera il tecnico spagnolo farà affidamento su un 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Kubo, Sadiq e Zakharyan.

Dopo aver eliminato il Girona ai quarti di finale il Maiorca si appresta a giocarsi le proprie carte per conquistare una finale che darebbe lustro ad una stagione fin qui altalenante. In Liga la formazione di Aguirre è al sedicesimo posto con un vantaggio di soli sei punti rispetto alla zona retrocessione. L'allenatore originario di Città del Messico schiererà, salvo sorprese, la sua squadra con un 3-4-1-2 con Rodriguez alle spalle di Muriqi e Larin.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Sadiq, Zakharyan. All. Alguacil.

MAIORCA (3-4-1-2): Rajkovic; Nastasic, Raillo, Valjent; Gonzalez, S. Costa, Sanchez, J. Costa; Rodriguez; Muriqi, Larin. All. Aguirre.

DOVE VEDERE IL MATCH — Il match, in programma martedì alle 21.30, sarà visibile in esclusiva, sul Canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

